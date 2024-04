Fernando Kliche conmocionado por denuncia sobre Cristián Campos: “Me da mucha tristeza”

La escena artística nacional sigue enfrentando repercusiones tras la querella que pesa sobre Cristián Campos por presuntos abusos sexuales contra su ex hijastra, Raffaella di Girolamo. Ahora fue Fernando Kliche quien rompió el silencio.

El actor se mostró muy conmocionado por todo lo ocurrido y reconoció que ha estado muy afectado y que no han sido días fáciles tras conocer la noticia que involucra a su colega y director teatral.

“La verdad es que me da mucha, mucha tristeza. Es un tema muy difícil”, expresó en conversación con Publimetro tras ser consultado por el caso.

Según expresó Fernando Kliche, “conozco la cosa interna y no quiero opinar, me parece que el tema es muy duro para mucha gente porque hay muchos aspectos involucrados en eso. La verdad es que me es muy triste”.

La querella contra Cristián Campos

La semana pasada, la Fundación Para La Confianza anunció que presentaron una querella en contra de Cristián Campos por supuestos abusos sexuales en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su ex esposa, Claudia di Girolamo.

El jueves pasado la justicia declaró admisible el recurso y comenzó con una investigación para dar con la verdad de los hechos.

En paralelo, tanto la familia de Raffaella di Girolamo como la de Cristián Campos, han publicado cartas abiertas apoyando a sus seres queridos y manifestando su deseo de justicia en este caso.

