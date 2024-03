“Yo no voy a salir”: Fernando Larraín reveló advertencia a Javiera Contador previo a pifias en Viña 2024

Tras una bullada edición 2024 del Festival de Viña, Fernando Larraín reveló la advertencia que le realizó a Javiera Contador, previo a su show de stand up que desató por varios minutos las pifias del público en la Quinta Vergara.

Durante la presentación de la actriz se encontraba contemplada la aparición del elenco de “Casado con Hijos”, entrada que se adelantó luego de que Contador no pudiera dominar al monstruo.

A raíz de ello, en conversación con Like Podcast, Fernando relató algunos detalles previos a la rutina de humor de Javiera.

“Fue una situación difícil. Yo le dije a la Javiera, si la gente está pifiando, yo no voy a salir, pero se lo largué de broma”, expresó el intérprete de Tito Larraín.

Tras percatarse del disgusto del público, se le consultó al actor si pensó en no salir a enfrentar el escenario de la Quinta Vergara, situación que no barajó ni medio segundo, ya que quería ir en ayuda de su compañera de elenco.

“No se entendían los chistes”

“No dudé en salir al escenario. No había cómo, la Javiera no tenía los elementos, hablaba muy rápido y no se entendían los chistes. A mí me hubiera pasado igual, por algo yo no hago stand up”, aseguró.

En esa misma línea, Larraín detalló cómo fue su experiencia enfrentándose a las pifias del temido monstruo viñamarino.

“Yo cuando salí trataba de mirar a otro lado, tratando de no mirar a los ojos a la gente porque o sino el miedo me come y me da pánico, una experiencia única. Imagínate lo que fue para mis hijos ver que su papá sale y que lo van a hacer trizas”, cerró.

Síguenos en