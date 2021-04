A las lágrimas llegaron los invitados de este sábado de La Divina Comida luego que Fernando Paulsen cantara una emotiva canción dedicada a su madre.

Durante la noche en que le tocaba cocinar, el periodista de 65 años decidió contarles a Coca Guazzini, Mauricio Palma y Antonia Bosman un poco más de su faceta musical.

Es que el rostro de CNN Chile decidió aprovechar la pandemia para asistir a clases de canto. “Algún día voy a poder sacar un disco, tengo grabadas 59 canciones, covers”, reveló en el espacio de Chilevisión.

Lee también: Ex esposa de Sergio Jadue demandó que se baje del streaming la serie “El Presidente”

En ese contexto, relató la única vez en que cantó para alguien más. “Mi mamá está en estado terminal. Me preguntó un día y le dije: ‘estoy tomando clases de canto’, entonces me dijo: ‘¿por qué no me dedicas una canción?’”, comenzó contando el conductor.

“Escogí una canción para ella, Contigo Aprendí. Mi mamá tiene 93 años, escucha prácticamente nada, ve poco, pero durante toda la canción mi mamá sonrió y yo no sé si fingía que escuchaba o escuchaba, pero me dio el feedback más extraordinario del mundo”, dijo, recordando el momento.

Por eso, decidió reproducir la grabación del clásico de Armando Manzanero, sorprendiendo a sus invitados. “¡Ah, no! Te pasaste”, “maravilloso”, “ay, que linda, preciosa. Bravo, Fernando”, fueron algunas de las reacciones, incluyendo las lágrimas que cayeron por el rostro de Bosman.

Revive el momento acá: