“La chiva mala”: Fernando Solabarrieta reveló inéditos detalles de su distanciamiento con Ivette Vergara

Fernando y Nicolás Solabarrieta, padre e hijo, serán dos de los cuatro invitados que tendrá este viernes el programa Podemos Hablar, conducido por Julio César Rodríguez.

Uno de los temas que se abordó fue la distancia y los casi dos meses donde padre e hijo estuvieron sin hablar luego de que Nicolás decidiera ingresar a un reality show.

Además, el relator deportivo afirmó que esa situación se dio justo cuando él y su esposa Ivette Vergara estaban separados y Solabarrieta llevaba más de tres meses viviendo solo.

Fernando Solabarrieta y su distanciamiento con Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta contó al animador de Chilevisión que estuvo viviendo solo tres meses y medio tras distanciarse de Ivette Vergara, quien lo llamó para saber sobre su hijo e inminente ingreso al reality.

“Un día ella me llama para preguntarme ¿Qué pasa con Nico? ‘No me ha llamado, y si él no me llama yo no lo voy a llamar’, le dije…. Es una muestra de orgullo desmedido, puede ser, pero era una posición firme de padre, en el sentido que es el hijo que debe dar el paso”, afirmó Solabarrieta.

El comentarista deportivo luego reveló otro momento con Vergara: “Sobre los Juegos Panamericanos me llamó para darle unos tips como relator, y dije: ‘Puta la chiva mala’, y ella me dice que en verdad me estaba llamando por eso. A partir de ahí, empezamos a acercarnos“.

Por último, Solabarrieta señaló que todo fue muy curioso, ya que el día que la prensa informó sobre su separación, fue cuando se reconciliaron.

