Fernando Solabarrieta desclasificó desconocida pelea con su hijo Nicolás: Estuvieron dos meses sin hablar

Fernando Solabarrieta y su hijo Nicolás conversaron en exclusiva con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar y desclasificaron una desconocida pelea familiar, en la que también participóIvette Vergara.

“Nunca en nuestras vidas nos había pasado algo así“, comentó el relator deportivo sobre la monumental pelea cuyo origen fue una discusión en torno al futuro del primogénito, quien con 27 años decidió incursionar en la televisión.

¿Por qué pelearon Fernando e Ivette con Nicolás?

“Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto, él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve”, partió contando el periodista sobre el inicio del conflicto con su hijo.

En este sentido, detalló que todo se debió a la decisión de Nicolás de entrar a un reality show, la cual no alegró a sus padres. “Me estás hue…”, fue la primera reacción de Fernando.

Dicha discusión tuvo al padre e hijo sin hablarse por casi dos meses, principalmente debido al orgullo de ambos por mantener su postura.

“Sentí que era un momento que quería experimentar algo nuevo, siempre he sido de tomar los desafíos (…) El reality, me llamaba la atención, se sentía correcto y al final ya tenía 27 años, yo debo tomar mis propias decisiones, independiente que le guste o no a mi familia”, justificó el ingeniero comercial.

Si bien a Ivette tampoco le agradó la idea, Nicolás confesó que le costó mantenerse alejado de su padre. Sin embargo, decidió seguir con su postura “y hacerle saber que quizás de manera errónea, pero él no iba a tener control sobre mis decisiones”.

Por su parte, la madre hizo entrar a Fernando en razón, algo que el comunicador aceptó como “una muestra de orgullo desmedido“, no obstante, explicó que “era una posición firme de padre, en el sentido que es el hijo que debe dar el paso en esto, en otras cosas no y él tenía que hacerlo“.

Finalmente, fue Nicolás el que dio un paso al costado en la pelea, pues retomó el contacto con sus padres y limó todas las asperezas que podrían distraerlo cuando estuviera en televisión.

