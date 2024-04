Fernando Solabarrieta sobre la relación entre Nicolás y Valentina Torres: “Me asusta…”

Fernando Solabarrieta y su hijo, Nicolás, son los invitados de este viernes a un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde abordaron en detalle la relación que mantiene el primogénito del periodista con la influencer Valentina Torres. También, entregó detalles de cómo ella se ha integrado a la familia.

La dupla conversó con Julio César Rodríguez y además abordaron tomas como el distanciamiento que tuvieron cuando Nicolás ingresó a un reality show y su separación con Ivette Vergara.

La relación de Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres

Fernando, tras ser consultado por su opinión respecto de la relación entre su hijo y la influencer, señaló: “Este se enamora a cada rato”.

Sin embargo, se sinceró respecto del vínculo familiar que mantiene con la joven: “Me encanta la Vale, es una chica fantástica, maravillosa y me gusta mucho verlo. Lo que él me ha dicho: ‘Lo que me hace bien de ella es la forma en que me hace sentir’. Eso es amor”.

Por otra parte, confesó: “Me asusta un poco porque, no quiero ser abuelo tan pronto”.

Nicolás Solabarrieta sobre Valentina Torres

Por su parte, Nicolás se sinceró respecto de sus sentimientos por Torres: “Ella me hace muy bien, pero es primera vez, creo, que estoy sintiendo algo diferente a lo que previamente era estar enamorado”.

Además entregó detalles sobre el estado de salud de su pareja, quien padece de un aneurisma cerebral: “Para mi cada dolor de cabeza que ella puede tener, una migraña, para mí es terrible, lo paso mal”.

Finalmente, sentenció: “No lo digo, pero me angustio. Me angustio en serio porque no sé qué hacer, no soy médico para saber si es por el aneurisma o simplemente un dolor de cabeza… No sé, por si durmió poco”.

