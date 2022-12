¿Cuándo y dónde? Festival Frontera 2023 revela line up por día y anuncia cambio de recinto

Entre los artistas que destacan en esta nueva edición están L-Gante, We are the grand, Soulfia, Young Cister, Javiera Mena y Lucybell. Además del nuevo recinto, hubieron pequeñas modificaciones en el cartel de las bandas que se presentarán.