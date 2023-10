Festival In-Edit Chile 2023: Estas son las primeras 10 películas confirmadas

El festival de cine y documental músical de Chile, In-Edit, está de vuelta del 7 al 10 de diciembre en Santiago, con su decimonovena edición.

Los asistentes podrán apreciar una diversidad de estilos que van desde lo caribeño, pasando por el rock psicodélico, el bossa nova, indie británico y alternativo.

Diferentes estilos y enfoques que profundizan la intimidad de sus personajes, hasta la exploración visual creativa. Está son las primeras 10 cintas confirmadas para la edición 19 del In-Edit Chile 2023.

Elis & Tom: Só Tinha Que Ser Com Você

Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay | 2022 | Brasil | 100 minutos



En febrero de 1974, la estelar cantante Elis Regina y el gigante de la bossa nova Tom Jobim se encontraron en Los Ángeles para grabar un álbum que se convertiría en un clásico absoluto de la música popular brasileña. Mediante grabaciones en 16mm —inéditas hasta ahora— asistimos al proceso creativo de aquella maravilla: el choque de personalidades y la creciente complicidad entre dos talentos mayúsculos.

Intervienen Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, el gran instrumentista y productor César Camargo Mariano y el productor e ingeniero chileno Humberto Gatica. La grabación de Elis & Tom fue su primer trabajo como ingeniero de sonido en Los Ángeles.

Even Hell Has Its Heroes: The Music Of Earth

Clyde Petersen | 2023 | Estados Unidos | 110 minutos

Esta es la historia coral de Earth, el proyecto vital del “redneck ilustrado”, Dylan Carlson, un dúo nacido en el estado de Washington que pasó de ser “el grupo de metal más lento del mundo” en plena eclosión grunge, a un referente del americana minimalista y espectral. Fiel al espíritu de la banda, la película nos propone un viaje sensorial ceremonioso y narcótico que bascula entre la belleza y la desolación.

Intervienen: Dylan Carlson, Adrienne Davies, Angelina Baldoz, Karl Blau, Jodie Cox, Randall Dunn, Bill Herzog, Don McGreevy, Slim Moon, Bill Frisell, Steve Moore.

Have You Got It Yet? The Story Of Syd Barrett And Pink Floyd

Roddy Bogawa y Storm Thorgerson | 2023 | Reino Unido | 94 minutos

La aproximación más completa y cercana a la figura y al enigma de Syd Barrett: cantante, guitarrista, compositor y líder de los primeros Pink Floyd, hasta que su frágil salud mental, dañada por el consumo de alucinógenos, lo condenó a décadas de reclusión. Una mirada de voces (amigos de la infancia, novias, compañeros de la escuela de arte, compañeros de banda, fans ilustres y psicólogos) intentan descifrar el talento, el magnetismo, la “inteligencia feroz” y la dimensión de la tragedia de un ícono absoluto de la contracultura de finales de los sesenta y del rock psicodélico

Intervienen: Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Storm Thorgerson, Mick Rock, Pete Townshend, Graham Coxon.

Omara

Hugo Pérez | 2021 | Estados Unidos / Cuba / España | 77 minutos

En el 25 aniversario del referencial álbum Buena Vista Social Club se rodó en La Habana este cercano homenaje a la cantante de son y de boleros Omara Portuondo. Un acceso sin precedentes a la “novia del filin”, en el que la diva de 90 años presume, con inconfundible gracia y elegancia, sus siete décadas como impulsora de la música afrocubana.

Personality Crisis: One Night Only

Martin Scorsese y David Tedeschi | 2022 | Estados Unidos | 120 minutos

Las múltiples vidas del cantante David Johansen, único superviviente de la banda de rock travesti que a inicios de los 70 prendió la mecha del punk: New York Dolls. Una actuación íntima con su cabaretero y cómico alter ego Buster Poindexter, sirve para reconstruir la carrera de un performer iconoclasta y camaleónico, que sabe qué es poner una ciudad patas arriba y que sigue viviendo en el momento.

Interviene: David Johansen.

Pete Doherty: Stranger In My Own Skin

Katia deVidas-Doherty | 2023 | Francia | 90 minutos

Los vídeos domésticos y de giras grabados durante diez años por su pareja, la realizadora Katia deVidas-Doherty, conforman el retrato descarnadamente íntimo del líder de The Libertines y Babyshambles, la voz más icónica del indie-rock británico de la primera década del 2000. Sus propias cavilaciones nos explican la atracción por el caos y la autodestrucción, así como la lucha por emerger de las profundidades de la adicción por parte de un artista que “solo sabía vivir dentro de las canciones”.

Intervienen: Pete Doherty, Mick Jones, Graham Coxon.

Scream Of My Blood: A Gogol Bordello Story

Nate Pommer y Eric Weinrib | 2023 | Estados Unidos | 99 minutos

La convulsa biografía y la fervorosa personalidad de Eugene Hütz, líder de los ‘gypsy punks’ Gogol Bordello, son el eje central de un documental tan musical como político, en el que el desastre nuclear de Chernóbil y el autoritarismo soviético hacen que el protagonista recale en Nueva York y forme un grupo de música balcánica que rompe con los preceptos de lo que significa ser un músico de punk rock. La invasión rusa provoca el retorno a Ucrania de un artista consciente de que, por mucho que uno emigre y llegue a sentirse apátrida, las raíces acaban llamando a la puerta.

Intervienen: Eugene Hütz, Steve Albini, Iggy Pop, Sergey Ryabtsev, Pasha Newmer, Thomas Gobena, Pamela Racine, Pedro Erazo, Oliver Charles, Boris Pelekh, Oren Kaplan, Eliot Ferguson.

Squaring The Circle: The Story Of Hipgnosis

Anton Corbijn | 2022 | Reino Unido | 101 minutos

En su primer largometraje documental, Anton Corbijn, el famosísimo fotógrafo y director neerlandés de videos musicales (Personal Jesus de Depeche Mode, One de U2 y Heart-Shaped Box de Nirvana, entre otros), explica y paladea la historia de Storm Thorgerson y Aubrey “Po” Powell, los dos amigos que crearon en Londres el estudio creativo Hipgnosis, con el que durante los años setenta elevaron —y reinaron— en el arte de las portadas de discos. Hablan frente a la cámara sus más famosos clientes: Peter Gabriel, Paul McCartney, e integrantes de Pink Floyd, Led Zeppelin y tantos otros. A todas luces, una de las épocas más creativas, locas, excesivas y divertidas de la historia de la música popular.

Intervienen: Aubrey “Po” Powell, David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Jimmy Page, Robert Plant, Paul McCartney, Peter Gabriel, Peter Saville, Glen Matlock, Noel Gallagher, Graham Gouldman, Roger Dean, Alex Henderson, George Hardie.

The Elephant 6 Recording Co.

C.B. Stockfleth | 2022 | Estados Unidos | 93 minutos

Esta es la historia coral de cómo a fines de los ochenta, a un colectivo de adolescentes de Louisiana les dio por experimentar con cualquier instrumento que se les pusiera por delante, y a grabarse en cassette, acabando por encabezar uno de los movimientos definitorios del pop underground. Con la ética DIY, las producciones lo-fi y el amor por el folk y el pop psicodélico de los sesenta como nexo de unión, grupos como Neutral Milk Hotel, The Apples In Stereo, The Olivia Tremor Control, Elf Power, Of Montreal y The Music Tapes, entre otros, protagonizaron uno de los capítulos más creativos e íntegros de la revolución indie en los Estados Unidos.

Intervienen muchos de sus protagonistas: Robert Schneider, Bill Doss, Will Cullen Hart, Jeff Mangum, Elijah Wood, David Cross, James Mercer, Danger Mouse, Lisa Janssen, Laura Carter, Andrew Rieger, Julian Koster, Scott Spillane, Martyn Leaper, Rebecca Cole, Hilarie Sidney, John Hill, Heather McIntosh, Kirk Pleasant, Davey Wrathgabar, Kyle Jones, Henry Owings, Paige Dearman y Eric Allen.

Louder Than You Think

Jed I. Rosenberg | 2023 | Estados Unidos | 23 minutos

Louder Than You Think era el nombre del estudio casero en Stockton, California, del desaparecido Gary Young, baterista original de Pavement (fallecido en agosto de 2023). Stephen Malkmus y Scott Kannberg eran adolescentes cuando empezaron a inicios de los noventa con aquel hippie cuarentón, hiperactivo y carismático, amante del rock sinfónico, el alcohol y el LSD. Con entrevistas profundamente sinceras, además de todo el archivo de la banda y escenas con marionetas, es un revelador estudio sobre cuán influyente fue Pavement en el movimiento lo-fi y el indie rock. También, el retrato devastador de una persona clave para la banda, que cambió la vida de los demás y prendió fuego a la suya.

Intervienen: Gary Young, Stephen Malkmus, Scott Kannberg, Bob Nastanovich, Kelly Foley, Mark Ibold, Chris Lombardi, Adam Harper.

