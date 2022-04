Por primera vez en Chile: Cuándo salen a la venta y cuánto cuestan las entradas para el Festival Primavera Sound

Este martes salió la preventa de entradas de la edición 2022 del Festival Primavera Sound, que se realizará en Chile por primera vez desde el 11 al 13 de noviembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Se trata de los tickets Early Bird, los cuales además de dar acceso a los tres días de show, permiten asistir al Road to Primavera, que se celebrará el domingo 16 de octubre en Ciudad Empresarial y donde se realizará una previa del festival de noviembre.

Además, dan acceso a Primavera en la Ciudad del 7 al 10 de noviembre, una propuesta en la que se sumarán conciertos y shows nacionales e internacionales dentro del circuito del festival.

En total, los tickets Early Bird para cuatro días cuestan $120 mil más el cargo por servicio.

¿Y las demás entradas?

El resto de las entradas saldrán a la venta este miércoles 27 de abril a través de Puntoticket. El detalle, a continuación:

Abonos generales

4 Day Pass ($250.000 + cargo por servicio) Te da acceso a:

– Road to Primavera (domingo 16 de octubre en Ciudad Empresarial)

– Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre)

– Primavera Sound (11, 12 y 13 de noviembre)

– Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre)

– Primavera Sound (11, 12 y 13 de noviembre)

Abonos VIP

4 Day VIP ($460.000 + cargo por servicio) Te da acceso a:

– Road to Primavera (domingo 16 de octubre en Ciudad Empresarial)

– Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre, acceso prioritario)

– Primavera Sound (11, 12 y 13 de noviembre)

– Primavera en la Ciudad (7 al 11 de noviembre, acceso prioritario)

– Primavera Sound (11, 12 y 13 de noviembre)

Sí. Es real.

Line up

En cuanto a los artistas que aterrizarán en Chile en el marco de la primera edición del Primavera Sound en territorio nacional, la el line up se dará a conocer este miércoles 27 de abril.

Mientras, en la información confirmada en la cuenta oficial del evento musical, que reunirá a casi un centenar de aristas en Barcelona, destacan varios nombres como cabeza de cartel.

Entre lo más comentados en redes sociales aparecen Dua Lipa, Tame Impala, The Strokes, The National, Jorja Smiths, Megan Thee Stallion, Gorillaz y Tyler The Creator.