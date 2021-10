Este jueves 21 de octubre, festival Ritual confirmó el line-up de la primera versión de música urbana, pop y rock alternativo que se llevará a cabo el próximo 23 de abril de 2022 en el estadio Santa Laura.

El cartel lo encabeza el grupo colombiano Bomba Estéreo y la artista nacional Paloma Mami, quien vuelve a los escenarios chilenos luego del lanzamiento de su primer disco “Sueños de Dalí”.

Por otra parte, la jornada estará marcada por el retorno de la banda Boy Pablo, liderada por el músico noruego-chileno Nicolás Muñoz, quien se presentó en tierras chilenas en 2019 con un show en la discoteca Blondie.

Asimismo, el festival, también tendrá el regreso a Chile de la banda argentina Él Mató A Un Policía Motorizado, quienes estuvieron por última vez en el Teatro Coliseo en 2018.

Javiera Mena, Pablo Chill-E, Harry Nach, Polimá Westcoast, Fármacos, We Are The Grand, Soulfia, Liricistas, Marineros y Ases Falsos, y argentinos como Miranda!, Perotá Chingó, El mató a un policía morotorizado, Bandalos Chinos, L-Gante, entre otros artistas se harán presentes en el show.

Los precios de las entradas van desde los $29.000 hasta los $60.000 en la primera preventa y podrás conseguirlas por el sistema puntoticket desde este viernes 22 de octubre desde las 12:00 horas.

Revisa la lista completa aquí