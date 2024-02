Los 3 chistes con que Luis Slimming domó al “monstruo” en Viña 2024

Luis Slimming se presentó en Viña 2024 este martes 28 de febrero, en la tercera jornada del evento musical. Y a diferencia de su antecesora, la humorista Javiera Contador, él sí consiguió sacar carcajadas a la Quinta Vergara.

De hecho, en cuanto pisó el escenario del anfiteatro más importante de la ciudad jardín él se encontró con una atmósfera pacífica y dispuesta; esto pese a que minutos antes el público pifió fuertemente tras la presentación de Maná.

Pero el humorista chileno logró ganarse al “monstruo” de forma inmediata. Y todo ocurrió con una rutina rápida, buenos remates y una selección de chistes que lograron conectar con los espectadores.

“Le tienen miedo a la Inteligencia Artificial ¿o no? Hay gente que le tiene miedo, que le va a quitar la pega. La verdad es que yo no le tengo mucho miedo al desarrollo de la tecnología. Porque, para ser honesto, el único robot que nos ha cagado hasta ahora es la Robotina. Más encima, está en la casa presa, está viéndonos ahora. Pero no pifien tan fuerte, que van a despertar al marido. ¿Sabís qué? Yo agarraría a todas estas locas que están presas en la casa, la Camila Polizzi, la Cathy Barriga y las pondría en Tierra Brava para tenerlas vigiladas por último. A las dos bañándose con Miguelito”, remató Slimming.

La Constitución en Chile

“Chile es un país que está envejeciendo, Chile es un país que demográficamente tiene una población que es bien avanzada en edad. Y se nota un poco que Chile es como un viejo, ¿cierto? Tenemos temblores, tenemos mala memoria… Somos mañosos: ‘¡No nos gusta esa Constitución! Esa tampoco… Esa menos. ¿A ver esa de atrás? Pero tata si esa es la misma que ya había… Esa entonces’“, cerró con carcajadas de parte del monstruo.

Estratos sociales

“Siento que todos nos hemos dado cuenta de algo. En Chile, todos y cada uno de nosotros somos el cuico de alguien y el cuma de otro. No importa tu estrato social, siempre va a haber gente que te encuentre ordinaria y, al mismo tiempo, gente que te encuentre pituca. Y en Chile existe gente muy extraña, que por alguna razón se ve cuica y cuma al mismo tiempo… Como (Leonardo) Farkas, que si no supiéramos que tiene plata, lo ves de espalda y te dan ganas de comprarle un Chocolito, ¿sí o no?”, cerró.

Finalmente Don Comedia, como también es conocido en el circuito del humor nacional, completó una rutina redonda llevándose la gaviota de plata y oro.

