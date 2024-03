Este es el millonario monto recaudado en Viña 2024 para damnificados por incendio forestal

“Arriba Viña” se denomina la campaña que se lleva adelante en Viña 2024 y con la que se pretende recaudar fondos para concretar ayudas para los damnificados por el incendio forestal en la región de Valparaíso.

Y fue así que, tras los esfuerzos de la producción del evento musical, se consiguió recaudar una millonaria cifra de dinero que antes del certamen no estaba disponible y que ahora beneficiará a las familias azotadas por la catástrofe.

“Nosotros estamos profundamente felices y orgullosos de haber dado este tinte solidario… No nos imaginamos un festival si no lo hacíamos de esta manera y no nos equivocamos”, indicó Marcelo Hilsenrad, director de programación de Viña 2024.

¿Cuál fue el monto?

“Son 300 millones de pesos que no estaban, que no existían, y que hoy van a estar a disposición de ambas fundaciones para que ayuden pronto, rápido y de buena manera (…) los problemas que afectan a quienes perdieron sus hogares, sus familias, sus mascotas”, sumó Hilsenrad.

Además, se extendió el llamado a seguir ayudando, porque la campaña no se ha cerrado, sino que “sigue, la cuenta sigue abierta, sigue disponible, se siguen recibiendo aportes tanto de Chile como del extranjero”, precisó.

Cabe destacar que la cifra indicada correspondía a lo recaudado hasta el pasado viernes 1 de marzo y el monto total no incluye los aportes de los artistas, como el traje donado por Anitta, el atuendo de María Becerra, las chaquetas de Miranda! y el vestuario de Young Cister.

