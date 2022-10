¿Festival de Viña sin gala? Concejal reveló que en esta edición no habría alfombra roja

Después de dos años de ausencia, el 2023 volverá el Festival de Viña del Mar. Para su 62° edición ya están confirmados los primeros artistas: Polimá Westcoast, Paloma Mami, Nicki Nicole, Camilo, Maná y Alejandro Fernández.

Sin embargo, una de las tradiciones más esperadas de este evento no se llevaría a cabo el próximo año. Se trata de la esperada alfombra roja, donde los rostros más importantes del espectáculo chileno desfilan con sus trajes y vestidos.

Así lo confirmó el concejal e integrante de la comisión de Viña 2023, Sandro Puebla, quien, según consignó el medio Pagina 7, comentó que “el próximo año no habrá Gala del Festival de Viña. Pero eso no quiere decir que no se realizará ninguna actividad ese día”.

“Me dijeron que quieren hacer un prime. Puede ser con los canales unidos o por separado”, continuó, revelando que canales encargados estarían planeando algún show especial que sustituya la gala del festival.

En la misma línea añadió que “esto quedó estipulado cuando se realizó una ‘reestructuración’ del contrato con los canales, dado que por la pandemia Canal 13 y TVN solo han alcanzado a realizar dos ediciones de las cuatro acordadas”.

“Fue de común acuerdo, en la próxima versión tampoco deberíamos tener gala”, finalizó.

Los demás artistas que deberán enfrentarse al “monstruo” debieran ser confirmados en diciembre de este año, según comunicó la autoridad al citado medio .