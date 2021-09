Han pasado 24 horas desde que se confirmó que Viña del Mar no tendrá festival el próximo verano, decisión que de inmediato generó inquietud respecto de qué pasará con el resto de los eventos. Se calcula que eran cerca de 700 los festivales de este tipo que se realizaban a lo largo de Chile antes de 2020. Y tras la llegada del COVID-19, ampliar el aforo y reducir las cuarentenas para los artistas internacionales y sus equipos, son parte de los cambios necesarios para poder llevar a cabo estos encuentros. Por ahora, el festival de Talca y Dichato, no se realizarían. El festival de Olmué pretende definir el próximo mes una nueva licitación, por lo que aún no hay nada claro. Mientras que en Las Condes, aún estudian cómo realizar el evento, ya que su última versión fue online. Festivales que además son las principales fuentes de ingresos para muchos artistas chilenos, así como atractivos turísticos que permiten la reactivación de la economía, de ahí que es urgente encontrar alguna fórmula para concretarlos.