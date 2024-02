“¡Pinche, piso!”: Esta es la verdad tras la icónica caída de Fher de Maná en pleno show

Maná es uno de los artistas confirmados para la nueva edición del Festival de Viña 2024, luego de los problemas de salud que sufrió su vocalista y que obligaron a cancelar su visita en 2023.

Pero este no esel único traspié que ha vivido los últimos años Fher Olvera, la voz principal del grupo mexicano: Uno de los más recordados fue su icónica y viralizada caída durante un concierto en 2014 que, con el pasar de los años, sus fans siguen sin olvidar.

Pese a que el momento fue captado en cámara y se volvió un meme, hay varios detalles que se viralizaron que no son reales sobre ese momento y en CHV Noticias te contaremos la verdad detrás del video.

Fher sí se cayó del escenario, pero no como lo recuerdas

Corría el 2014 y Maná se presentó en el Festival Presidente en República Dominica. Allí, se registró un momento que, de vez en cuando, vuelve a resurgir en las redes.

Hay varias teorías con respecto a lo que realmente le ocurrió a Fher ese día. La más conocida es que el intérprete de 64 años cayó no una, sino que dos veces del escenario mientras cantaba el éxito En el muelle de San Blas.

Tras eso, se viralizó la siguiente frase que él habría dicho: “A la verga wey, párenme, pendejos, pongan piso pendejos, ayúdenme a pararme (…) no mamen, que vergüenza, pero aquí estamos de nuevo, pinche piso me la pela… punto si me caigo otra vez… ya no me voy a caer…” (sic).

Pero eso nunca pasó. Al menos la segunda parte. Lo que sí fue real es que Fher cayó del escenario, pero solo una vez, y sin emitir ninguna palabra.

El video original, es este:

Editaron y viralizaron la caída de Fher

El creador detrás de la viralizada caída es Carlos Chavira, un creador de contenido mexicano que en 2023 contó la verdad sobre el video.

En su TikTok, explicó paso a paso cómo editó el video de 2014 sobre la caída de Fher de Maná, haciendo creer en 2017 que el cantante se cayó dos veces del escenario y expresó la comentada frase.

Fher se volvió a caer en 2022

Pese a que la caída de 2024 fue tergiversada años después, lo que sí es real es que Fher volvió a caerse en el escenario durante un concierto en 2022.

Sin embargo, esta vez fue derribado por una fanática que se le lanzó encima y lo tiró al suelo. Es más, el momento fue compartido por la propia banda en sus redes sociales y ocurrió en Los Ángeles, California.

Entre risas, Fher le preguntó a la fan si “¿tú juegas fútbol americano?”. Afortunadamente, el momento no pasó a mayores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maná (@manaoficial)

¿Qué día se presenta Maná en el Festival de Viña 2024?

Maná se presentará el martes 27 de febrero en el Festival de Viña y serán los encargados de abrir la tercera noche.

Ese día, también se presentará el comediante nacional Luis Slimming y cerrarán los australianos Men at Work.

Síguenos en