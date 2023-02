¡Puro amor! Figuras del espectáculo chileno celebraron el Día de San Valentín con románticos mensajes

Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo el Día de San Valentín, también conocido como el Día de los Enamorados, donde se resalta el amor entre seres queridos. Si bien en un comienzo se enfocaba en el cariño de parejas, con el tiempo también se incluyó a amigos y familiares.

Por esa razón, varias figuras del espectáculo chileno decidieron festejar esta fecha especial con románticos mensajes, cenas y regalos que fueron expuestos en las redes sociales.

Dentro de ellos se encuentran Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, quienes por medio de Instagram expresaron su amor con un video publicado en la cuenta de “La Fiera”.

“Me cuesta decir lo que siento, pero es cosa que mire las fotos y estoy llena de amor. Me encanta que seamos el mejor panorama“, escribió Díaz, recibiendo la inmediata respuesta del conductor de Chilevisión, quien escribió “te amo cada vez más”.

Otra icónica pareja del “Jet Set” criollo, Diana Bolocco y Cristián Sánchez, optaron por una cena íntima con una invitada muy especial.

“Celebrando el Día del Amor… con una sorpresa”, señaló la animadora de televisión en una historia de Instagram, en que se observa la presencia de su pequeña hija Gracia.

Por otra parte, Maura Rivera compartió un reel en que muestra un divertido momento junto a su esposo, el ex futbolista Mark González. Además, aprovechó la oportunidad para dedicar tiernas palabras para su pareja.

“Feliz día del amooooor!!! No necesariamente tiene que ser un post romántico. Solo aquí muestro quien me saca una sonrisa cada día, quien me alegra con su buen humor y quien siempre está dispuesto a hacerme feliz. Te amo”, señaló la bailarina en la descripción del registro.

En tanto, Christell Rodríguez, quien recientemente contrajo matrimonio con su pareja Roberto Parra, también festejó el Día de San Valentín con inéditas imágenes de su boda celebrada hace pocos días. “Por Siempre My Valentine”, escribió la joven.

Revisa acá otros mensajes de celebridades nacionales:

Coté López y Luis Jiménez

Luis Jara y Silvana Hasbún

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier

Alison Mandel y Pedro Ruminot

Joaquín Méndez y Amanda Martínez

Arturo Vidal y Sonia Isaza

Ben Brereton y Kimberley Abbott

Natalia Rodríguez (Arenita) y Jens Bach

Karol Lucero y Fran Virgilio