Daniella Chávez expuso explícito audio de Chino Ríos haciendo atrevido ofrecimiento: “Donde tú quieras”

Una fuerte acusación lanzó Daniella Chávez contra Chino Ríos, pues la noche de este lunes filtró un audio en el que se oye al deportista haciéndole un explícito ofrecimiento a cambio de una entrevista.

En el registro que la modelo publicó en su cuenta de TikTok, el ex tenista manifestó estar dispuesto a conversar con ella para un programa de televisión, a cambio de pasar una noche juntos en una locación que ella escoja.

¿Qué dijo Chino Ríos en el audio?

“Yo te doy una entrevista a ti y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras”, le propuso. “Te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, ¿te tinca o no?, cuéntame”, dijo.

Aunque aseguró que el audio lo recibió el sábado pasado, Chávez recién oyó el mensaje este lunes y quedó bastante molesta frente a la propuesta, por lo que decidió responder públicamente y, de paso, descartar cualquier tipo de encuentro.

“Lo publiqué porque me dio rabia”, confesó en Las Últimas Noticias. “Lo conversé con una amiga y dije que lo voy a publicar, no puede ser que estos tipos crean que pueden hacer estas insinuaciones. No soy escort. Sí me dedico, como muchas mujeres, a la venta de contenido sensual, pero eso no significa que una esté en venta“, sentenció.

De esta forma, tras escuchar el mensaje reveló que le respondió, le dijo que “qué se creía” y le advirtió que lo iba a funar. En respuesta, Ríos le respondió que “hiciera lo que quisiera”, según contó en el periódico.

“No necesito que ningún hombre me pague”

Por otro lado, reveló el origen de la desubicada interacción: Hace unos meses vio que él la seguía en Instagram, ella estaba en el programa Sígueme y te sigo y aprovechó de escribirle para solicitarle una entrevista. “Me respondió que sí le gustaría hablar, así que le dejé mi número”, detalló.

“Normalmente estos tipos se creen intocables. Cada vez que me he sentido atacada lo he hecho saber y esta no es la primera vez. (…) Me llegan muchos mensajes de este tipo, pero no los tomo en cuenta. Yo estoy acostumbrada a que se me juzgue de esa manera porque trabajo con mi imagen. No necesito que ningún hombre me pague nada, para eso trabajo“, concluyó.

Revisa el audio filtrado a continuación: