Coni, Eskarcita y Pincoya recibieron sus celulares tras salir de Gran Hermano Chile

Después de meses encerradas en la casa de Gran Hermano Chile, las jugadoras recibieron sus celulares para volver a la realidad fuera del reality show. “La buena noticia es que no tienen batería“, comentó Diana Bolocco a Constanza, quien fue la primera en retirar su teléfono. Una lo usará para agregar a sus ex compañeros y armar una fiesta, otra no lo echó de menos y la última quiere ponerse al día. Entérate de los detalles de lo que hará cada una de las participantes con sus móviles.