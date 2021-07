Durante la tarde de este jueves, personal municipal de la comuna de Isla de Maipo llegó a fiscalizar un evento que tenía como artista principal a la transformista Botota Fox.

El municipio acudió al lugar tras recibir una denuncia anónima de que no se estaba respetando las medidas sanitarias. Al llegar al recinto, el administrador aseguró que tienen la “patente de restaurant o centro de eventos” que les permite funcionar.

Sin embargo, la actividad se estaba desarrollando pasadas las 20:00 horas, lo cual infringe la normativa sanitaria que establece que el horario de cierre de un local con atención al público debe ser hasta dos horas antes del toque de queda.

Según señaló otra personal del local, el evento comenzó a las 19:00 horas pero se extendió más de la cuenta, porque la comediante habría llegado cerca de las 21:30 horas. “No podías entrar si no tenías tus dos vacunas, si no te tomaban la temperatura. Entonces, se supone que desde hoy día las restricciones cambiaron, entonces la información del gobierno es súper dispersa”, señaló la mujer.

Cristian Rodríguez, inspector de seguridad de la Municipalidad de Isla de Maipo, indicó que se desalojó el local y se citó al dueño al Departamento de Inspección “para que presente la documentación correspondiente de acuerdo al giro comercial que ellos tienen”.

Respuesta de Botota Fox

En conversación con Contigo en la mañana, la transformista explicó que llegó atrasada al evento debido a un taco vehicular en la Autopista del Sol. “Imagínate, salí 10 para las 6 de la tarde y llegué acá a las 8:10 de la noche”, comenzó diciendo.

“Se cumplieron todos los protocolos, todos. Todos con mascarilla, no sé si todos estaban negativos pero lo más probable”, aseguró la comediante. No obstante, según pudo registrar las cámaras del matinal de Chilevisión, no había distanciamiento y algunos asistentes estaban sin mascarilla.

“Cómo lo podemos hacer para distanciar a la gente, sobre todo en un lugar súper abierto, es mucho el frío, entonces tenemos que hacer algo para que la gente se sienta un poco más cálida“, argumentó.

La actividad contó con la asistencia de al menos 90 asistentes, respecto a esto sostuvo que “el Ministerio de Salud tuvo una fiesta de 30 personas, qué podemos esperar, si acá nosotros estamos trabajando”.