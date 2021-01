Tras denunciar al actor Shia LaBeouf (34) por agresión sexual y abuso físico y mental, la cantante FKA Twigs (33) relató los tormentos que la hizo pasar durante los nueve meses que duró su relación entre 2018 y 2019.

Mediante su participación en un podcast de la BBC, la compositora británica dijo haberse sentido “asustada, intimidada y controlada” y reveló que sufrió trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Según su relato, el protagonista de Transformers se fue poniendo más “celoso y controlador” a medida que pasaba el tiempo y ni siquiera le permitía hacer contacto visual con otros hombres. “Me decía que si lo quería no miraría a otros hombres a los ojos. Así que esa fue mi realidad durante unos cuatro meses al final de la relación”, recordó.

Además, la cantante aseguró que LaBeouf llevaba una cuenta de la cantidad de veces al día que lo besaba: “tenía una cuota para cumplir de besos y caricias, pero nunca supe cuál era exactamente el número. Si no lo alcanzaba, él me regañaría durante horas y me haría sentir como la peor persona del mundo”.

Otros episodios incluían que el actor la despertada entre las 4 y 7 AM para hacerle diversas acusaciones. “Me acusó de mirar al techo y pensar en formas de dejarlo, de no querer estar con él. Siempre era entre las cuatro y las siete de la mañana. Durante la cuarentena, cualquier cosa que me despertara en la noche, incluso si era mi perro o un ruido afuera, desencadenaría un intenso ataque de pánico, porque yo quedé con TEPT”, contó FKA Twigs.

El final de la relación habría llegado cuando ella decidió recurrir a una línea telefónica de violencia doméstica.

Por su parte, el actor de Fragmentos de una mujer reconoció públicamente haber cometido actos de violencias contra ex parejas tras conocer los cargos en su contra.

“No estoy en posición de decirle a nadie cómo debe sentirse por mi comportamiento. He sido abusivo conmigo mismo y con todos a mi alrededor por años. Tengo un historial de hacer daño a la gente cercana a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que he dañé. No puedo decir nada más”, dijo en un comunicado.