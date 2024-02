El Flaite Chileno: El controversial personaje que casi le cuesta la carrera a Alex Ortiz

Antes de su éxito en el Festival del Huaso de Olmué 2023 e incluso antes de ser Alex Ortiz, el comediante era conocido por ser el Flaite Chileno, un controversial personaje que lo convirtió en blanco de las pifias en el Festival de Talca del 2019.

Alex Ortiz es uno de los humoristas invitados que se enfrentarán al temido monstruo de la Quinta Vergara lejos de la controversia de ese momento: Ahora cuenta con una rutina familiar que hizo reír al Festival de Olmué. Un show muy lejano al de su personaje que vestía polera y gorro de la Selección Chilena.

El Flaite Chileno, el controversial personaje de Alex Ortiz

Alex Ortiz saltó a la fama hace más de 10 años con su personaje el Flaite Chileno, para el que se caracterizaba con una peluca larga de color negro, una camiseta de la selección chilena y un gorro de Chile.

En un principio el Flaite Chileno era solo un personaje que Ortiz había popularizado en Twitter, un espacio en el que compartía divertidas reflexiones sobre la realidad nacional con lenguaje soez y realizaba ácidos a los que ahora son sus colegas en el humor.

La rutina que preparé para Jany Dueñas fue totalmente exitosa. Faltaba la representante femenina que acompañara a Meruane 🥰🥰🥰 @janidejesmar @Rayenaraya pic.twitter.com/QnCJcXwZGJ — Flaite Chileno (@flaytechileno) February 27, 2019

Sin embargo, cuando su popularidad en las redes sociales se incrementó, surgieron apariciones en televisión y con ellas su primera oportunidad de actuar en un gran escenario: El Festival de Talca 2019.

Pero lejos de convertirse en un éxito, el paso del comediante por el mencionado festival fue marcado por las pifias que recibió mientras intentaba realizar su rutina.

Los chistes sobre la vida en el barrio, las drogas y recuerdos de su niñez no lograron convencer a los televidentes y lo hicieron blanco del hashtag “#fomeconchetumadre”, una etiqueta que lo perseguiría hasta el año 2023.

Igual es brígido llamarse el Flaite Chileno y no ser ni flaite.

Amigo, decir hermano, vestirse con la camiseta de Chile, andar con un gorro y lentes grandes, no te hace ser uno, solo luces como un hueón, Hay que derribar esas construcciones sociales #FOMECONCHETUMADRE #TalcaTVN — P.👸🏼💚 (@piaobrador23) February 8, 2019

De pifias en Talca a aplausos en Olmué

Talca fue el fin del Flaite Chileno, así lo refleja su antigua cuenta de Twitter, la que no volvió a usar luego de la comentada rutina.

“Con el tiempo aprendí que no porque la gente se ría el chiste está bien, y no era la evolución de la comedia que quería proyectar”, expresó Alex Ortiz en una conversación con LUN.

Por esto cuando recibió su siguiente gran oportunidad lo hizo como Alex Ortiz, con un humor que ahora apela a situaciones cotidianas que vive la clase media y sigue una línea familiar.

“Hacer el Flaite Chileno fue parte de mi proceso, de mi carrera. Yo partí haciendo stand up con este personaje, la gente me conoció por eso y no voy a negar que partí haciendo chistes más pasados“, confesó el humorista al medio.

Con un humor familiar Alex Ortiz logró conquistar al público del Festival del Huaso del Olmué, casi sin dejar evidencia de su fallido paso por Talca.

Una rutina que incluso hizo reconocer a los Twitteros que ya no era merecedor del hashtag por el que antes se le conocía.

Cual fome? Me sorprendió, buena rutina con cosas cotidianas #FOMECONCHETUMADRE — Ximena (@Ximena12613512) January 21, 2023

