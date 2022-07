Flaviana contó cómo le pidieron matrimonio: “Estábamos felices comiendo machas y centollas”

“Estoy feliz, tranquila. Es difícil que me sorprendan“.

Así comenzó relatando Flaviana Seeling la inesperada petición de matrimonio que le realizó su pareja, Orlando Carmona, la noche del sábado, tras un evento en el Estrecho de Magallanes.

Todo ocurrió después de una presentación con su grupo Axé Bahía en Punta Arenas, donde el empresario se arrodilló, con anillo incluido, para pedirle dar el paso siguiente en su relación.

“Tras el show llegué muerta de frío al hotel, me duché y quería dormir, pero Orlando estaba muy prendido con que saliéramos, que me tenía que mostrar un lugar y me tenía una cena“, contó la bailarina brasileña a LUN.

La popular influencer detalló que “estábamos felices comiendo machas y centollas. Nos tomamos un pisco sour y queríamos salir a fumar”. Es en ese momento donde le dijeron que habilitaron un espacio especial para que lo hicieran. Si bien ella pensaba que era una cortesía del recinto, no sospechaba nada. Hasta que…

“De repente me pregunta: ¿y tú te casarías conmigo?’. Y le dije ‘claro’“, relató.

En ese momento “se arrodilló frente a mí y sacó el anillo. Fue super lindo, me puse a llorar mucho”, sinceró Seeling, quien añadió que “nunca había tenido una sorpresa así en mi vida. yo soy super romántica y esto fue muy emotivo”.

De hecho, la única que no estaba enterada de la petición era ella, ya que Axe Bahía estaba al tanto: “Los chicos ya sabían, el Bruno tenía toda una fiesta preparada en otro lugar”.

“Cuando salimos de la pieza todo el mundo me miraba nervioso, porque todos sabían que me iba a pedir matrimonio”, agregó. “Puna Arena ya era un lugar lindo, ahora se transformó en un lugar muy especial

Finalmente, sobre la fecha del casamiento, Flaviana sinceró que “prefiero aun no contarla, pero es pronto. Es una locura, pero me siento super preparada“.