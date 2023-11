Flea sorprendido con especial característica de los chilenos: “Impresionante”

Las dos presentaciones de la banda californiana Red Hot Chili Peppers ya se llevaron a cabo en el Movistar Arena, recinto que repletaron luego que agotaran todos los tickets para ambos shows.

En este contexto, varias fueron las actividades que tuvieron los integrantes de la banda. Por su parte, el vocalista Anthony Kiedis compartió un registro de su paso por el Cementerio General.

Sin embargo, las declaraciones de Flea, el bajista, a través de su cuenta de X también llamaron la atención de sus fanáticos chilenos.

“Chile es el país más grande para las muestras de cariño en público”, comenzó escribiendo. Para finalizar con “¡gente besándose por todos lados! Impresionante”.

Chile is the greatest country for displays of public affection. people making out all over the place! awesome

