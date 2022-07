Florence Pugh se descarga y envía mensaje a sus críticos: “¿Por qué le tienes miedo a los senos?”

La actriz británica Florence Pugh emitió una potente reflexión luego de ser criticada por utilizar un vestido semitransparente que dejaba ver sus pezones.

Recientemente, la actriz de 26 años acudió hasta Roma, Italia, donde asistió al desfile de Valentino, casa de moda que presentó su colección otoño – invierno 2022.

En ese sentido, la intérprete de Mujercitas optó por lucir un llamativo vestido fucsia del mismo diseñador y compartió diferentes registros en sus redes sociales. Sin embargo, indicó que siempre presintió que se realizarían comentarios al respecto.

“Supe cuando me puse ese increíble vestido de Valentino que no había forma de que no hubiera un comentario al respecto. Ya sea negativo o positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, comenzó la actriz. “Estaba emocionada de usarlo, ninguna parte de mi estaba nerviosa. No lo era antes, durante o incluso ahora después”, agregó.

En esa línea, comentó que le sorprende “lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todos lo vean”.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez que una mujer escuchará lo que le pasa a su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos de ustedes, los hombres”, detalló.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Florence Pugh (@florencepugh)

“Afortunadamente, he llegado a un acuerdo con las complejidades de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz con todos los ‘defectos’ que no podía soportar mirar cuando tenía 14 años”, continuó. “Muchos de ustedes querían decirme agresivamente lo decepcionados que estaban por mis ‘senos pequeños’, o cómo debería avergonzarme por tener un ‘pecho plano’. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis senos y no le tengo miedo”, aseguró.

Además, señaló directamente a sus críticos al preguntarles: “¿Por qué le tienes tanto miedo a los senos?”.

“Siempre ha sido mi misión en esta industria decir ‘a la mierda y al carajo’ cada vez que alguien espera que mi cuerpo se transforme en una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo”, fue parte de su extensa declaración.

Mira su declaración completa aquí: