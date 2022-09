Florence Pugh, Olivia Wilde y Shia LaBeouf: La explicación del conflicto por Don’t Worry Darling

La nueva película Don’t Worry Darling ha sido bastante comentada, pero no precisamente por la trama o las actuaciones, sino más bien por los rumores y supuestos conflictos entre su directora, Olivia Wilde, y la protagonista, Florence Pugh.

Y es que además de las múltiples teorías y videos en redes sociales, en medio de su promoción y presentación en el Festival de Cine Venecia se pudo ver a la intérprete de Mujercitas llegar después que el elenco a la alfombra roja, no cruzar ni una palabra con Wilde y ubicarse lejos de ella. O al menos esa es la información que ha circulado en la prensa internacional.

Pese a esto, Wilde, quien es la actual pareja del cantante Harry Styles, quien también actúa en la cinta, ha alabado el trabajo de Florence en conferencias de prensa.

Todo comenzó cuando los fans notaron en redes sociales que Pugh no publicó ningún post sobre el filme en el que comparte junto a Harry Styles, quien interpreta a su pareja.

Sin embargo, en un principio el cantante británico no era el elegido para interpretar el papel. Y es que la directora y actriz se había decidido por el polémico Shia LaBeouf, protagonista de Transformers, quien cuenta con un historial manchado por acusaciones de abuso.

Con el pasar del tiempo, Wilde informó que el actor ya no participaría del proyecto por problemas de agenda, pero después, en una entrevista más reciente, explicó que decidió sacarlo debido a su “energía combativa” porque para ella era fundamental que el ambiente de trabajo fuera un lugar seguro, de acuerdo a Vogue.

Tras conocerse sus declaraciones, LaBeouf no tardó en salir a desmentir a la actriz y publicó un video que ella misma le envió en el que le pedía reconsiderar su decisión de no participar de la película.

Además, en el registro Wilde se refiere a Florence como “Miss. Flo”, algo que alertó inmediatamente a las redes sociales, donde se comenzó a armar el puzle del conflicto.

After Olivia Wilde claimed Shia LaBeouf was fired from her movie ‘Don't Worry Darling,’ a video of her asking the actor to reconsider his decision to leave the film has leaked.

He was originally set to play Harry Styles’ role alongside Florence Pugh.

— Pop Base (@PopBase) August 26, 2022