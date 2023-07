La fogosa escena de Fran y Lucas que sonrojó al panel de Gran Hermano: “Vamos a tener que salir de la casa”

¡Este martes se vivió un capítulo lleno de emociones en Gran Hermano Chile!

Por un lado, Sebastián Ramírez reveló el desafío que le impuso la producción para concretar una cita con Constanza Capelli, un hecho que horas antes generó tensión en la casa-estudio.

Asimismo, se definió a la primera dupla ganadora de la prueba del líder de la semana, que por primera vez será un rol que se compartirá en conjunto. En esta ocasión, los triunfadores del reto fueron Skarleth Labra y Rubén Gutiérrez.

El primer punto fue ampliamente discutido en el panel de expertos del reality show, conducido por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, y compuesto por Francisca García-Huidobro, Michael Roldán, Arturo Longton y Nicolás Quesille.

Mientras analizaban el conflicto que generó el desafío de Sebastián, tanto los conductores como los panelistas no pudieron continuar su relato al ver una particular escena de Francisca Maira y Lucas Crespo.

Fogoso momento de Lucas y Fran

“Disculpen que los interrumpa, chicos, pero estamos viendo una escena en la casa que no me imaginé nada. Estamos viendo a Lucas con Fran, ¿o yo me estoy pasando algún rollo?”, interrumpió JC Rodríguez.

Ante esto, Huidobro comentó “a ese señor Gran Hermano no lo conozco, pero sería bueno que lo ampliaran que también hay todo un tema de que Fran acosa a Lucas… yo ahí veo a Lucas bastante contento“.

Los participantes se encontraban en el sector de los espejos, mientras se besaban, se tocaban y realizaban distintas posiciones sobre un sillón. “¿Pero eso es cómodo o no? Vamos a tener que salir de la casa”, dijo JC.

“Vamos mejor a la comida, porque las clases de yoga parten a las 1”, agregó después, para enfocarse en la cena que sostenían Coni y Seba después del desafío que cumplió este último.

Revisa el momento acá: