“Somos lo más llorones que hay”: Magdalena Max-Neef lanzó duros cuestionamientos a colegas y a los Fondart

Varios actores son los que han hecho públicas sus críticas a la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, actualmente encabezado por la actriz Carolina Arredondo.

Amparo Noguera, Francisco Melo y Alfredo Castro, entre otros, han manifestado su decepción hacia el , entre otros, han manifestado su decepción hacia el Gobierno de Gabriel Boric por el incumplimiento de promesas. Cabe destacar que el presidente Boric acaba de cumplir dos años de mandato.

Magdalena Max-Neef quien emitió fuertes declaraciones, pero hacia sus colegas y también hacia los Ahora fuequien emitió fuertes declaraciones, pero hacia sus colegas y también hacia los Fondart (fondos concursables y administrados por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes del Gobierno de Chile).

“Los Fondart son un cacho” y “colegas llorones”

La actriz primero habló con Radio Futuro y apoyó las declaraciones del experimentado Jaime Vadell, quien afirmó que a sus colegas “les ha dado por llorar”.

“Yo lo comparto, de que los colegas lloran… Somos los más llorones que hay. Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el Gobierno no apoya a la cultura”, partió declarando.

Tras esto, Max-Neef fue contactada por Culto, donde se le consultó por la gestión del Gobierno y el Ministerio de las Culturas. “Honestamente, no tengo idea cómo ha sido la gestión cultural del Gobierno. A mí me encanta la Carolina Arredondo, pero tampoco estoy muy al tanto“.

“A mí en el Instagram muchas veces me ponen: ‘estos zurdos, con la beca del Gobierno, auspiciados por el Gobierno’. A mí no me ha auspiciado el Gobierno. Están equivocados, por lo menos yo y mis amigos actores, a nosotros no nos ha subvencionado nadie”, agregó.

La reconocida actriz también apuntó al Fondart. “Creo que por alguna razón los Fondart se los llevan bien seguido las mismas personas. Los Fondart son un cacho, es lo más enredado que hay. Nosotros postulamos a uno, no lo ganamos, porque consideraron que no éramos lo suficiente cultural para la zona, en Bellavista, ese fue el diagnóstico”.

Por último Max-Neef agregó que el Fondartse lo ganan demasiadas veces las mismas personas. “En realidad tendrán buenos proyectos o tendrán pituto, no tengo idea”.

