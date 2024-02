¿Alex Ortiz le copió a Felipe Avello? La rutina que desató las acusaciones de imitación a Pececillo

El triunfo hace un año de Alex Ortiz en el Festival de Olmué marcó el fin del Flaite Chileno, personaje por el que antes era conocido. Sin embargo, apenas se bajó del escenario, se abrió la puerta a una nueva controversia: Las comparaciones con el humor de Felipe Avello.

Pese a que la crítica no fue para nada del gusto del comediante que conquistó al Patagual, las acusaciones por “imitación” lo persiguen hasta hoy. ¿Será el Festival de Viña del Mar 2024 el escenario para dar vuelta la página?

¿Admiración o imitación?

Una vez que el Alex Ortiz terminó su rutina en medio de aplausos del público del Festival de Olmué, el comediante fue inmediatamente sorprendido con los comentarios de redes sociales que lo acusaban de imitar al comediante de Concepción.

En X algunos de los usuarios sostuvieron que Ortiz habría imitado el tono de voz, muletillas y estilo humorístico de Felipe Avello.

Una situación que no tardó en aclarar en la conferencia de prensa posterior al show: “A Felipe Avello yo lo admiro mucho a él, pero las rutinas son personales, las construimos con un personaje propio y nunca hemos intentado imitar, pero si lo admiro mucho, la verdad”.

“Ha llegado a donde todos quisiéramos llegar. Es la comedia, siempre lo he dicho, Avello es la comedia. Lo queremos harto igual, pero no, la rutina la construyo yo”, agregó Ortiz.

De un humor controversial a uno familiar

Sin embargo, existe otra similitud entre las carreras de ambos humoristas. Los dos comenzaron su trayectoria con personajes controversiales, caracterizados por un humor para adultos y el uso de lenguaje soez.

En el caso de Ortiz, el Flaite Chileno fue la creación que lo hizo saltar la fama, pero con el paso del tiempo comenzó a ser rechazado por los usuarios debido a que muchas veces era calificado como ofensivo.

Por otro lado para Avello, personajes como “El colibrí” y el “Borita”, son parte de algunos de los chistes subidos de tono que en el pasado causaban risas, pero hoy causan polémica.

Es por esto que para futuras apariciones ambos han optado por realizar humor desde una vereda más familiar y apto para todo público.

“Cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente. Me encantaba ese humor. Comencé a cambiarlo, y casi no me di cuenta en un comienzo, y fui derivando de un humor irónico a uno que la gente define como familiar y blanco“, comentó el Pececillo en su canal de Youtube, luego de verse en vuelto en una controversia por su humor antiguo.

Una situación muy similar vivió el futuro debutante del Festival de Viña del Mar: “Hacer el Flaite Chileno fue parte de mi proceso, de mi carrera. Yo partí haciendo stand up con este personaje, la gente me conoció por eso y no voy a negar que partí haciendo chistes más pasados”, reveló el comediante a LUN.

