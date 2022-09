“Siempre brillando”: La foto de Angélica Castro en medio de tormentosa polémica por Cristián de la Fuente

Continúa la polémica por el video en el que se ve a Cristian de la Fuente presuntamente cometiendo una infidelidad besando a otra mujer en un recinto en México.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó el intérprete a Telemundo.

Todo explotó cuando se viralizó el registro del 15 de septiembre en el que se ve a De la Fuente dándole un beso a otra mujer al interior de un restaurante en México.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido”, declaró.

Su esposa, Angélica Castro, no se ha pronunciado directamente al respecto, pero en su cuenta de Instagram ha estado activa con varias publicaciones en sus stories como en fotografías.

Justamente fue a través de esta última modalidad la más reciente de sus apariciones en redes sociales.

En la imagen aparece en traje de baño tomando sol en una piscina junto a su perro llamado Buda.

En la sección de comentarios, sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de apoyo: “Esa es la actitud”, “linda, nunca dejes de sonreír, a pesar de las dificultades, tu sonrisa te hace brillar”, “mejor sola, que mal acompañada” y “mucha energía y luz para aclarar tus pensamientos”.

