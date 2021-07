Limp Bizkit fue una banda que tuvo un explosivo debut a fines de los ’90 y un fuerte auge al comienzo de los ’00, y tras gozar de gran popularidad por casi 10 años, a mitad de la década su nombre empezaba a declinar.

Sin embargo, el grupo sigue siendo muy recordado, ya sea por la nostalgia de quienes fueron adolescente en sus años de gloria, por las letras de sus canciones que no han envejecido del todo bien o por las polémicas en las que se vieron en vueltos por su confrontacional vocalista, Fred Durst.

Es justamente de él quien hablaremos hoy porque publicó dos fotografías en su cuenta personal de Instagram que han sorprendido a todos.

Durst está lejos de ser el joven pelado de gorra roja puesta al revés, ropas amplias y barba a medio salir en la pera. El rapero ya tiene 50 años y está lejos de esa estética tan reconocible de sus discos Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water (2000), Significant Other (’99) y Three Dollar Bill Y’All$ (’97).

En las imágenes que compartió se lo ve posando en dos selfies con el pelo mucho más largo, un prominente bigote y con una camisa.

Y él claramente es consciente de su evidente cambio, especialmente para quienes se quedaron con su antigua imagen, ya que escribió “dad vibes” en el comentario que acompaña la foto.

Fred Durst y Limp Bizkit se presentarán este fin de semana en la versión 2021 de Lollapalooza Chicago, la que inició este jueves y se extiende hasta el domingo.

Entre los episodios más controvertidos de la banda aparece, en 2001, la muerte de una adolescente de 16 años, quien fue asfixiada en medio de una concierto del grupo, pese que el frontman intentó detener lo que estaba pasando en ese momento. Además, solía hablar de manera denigrante sobre varias cantantes de la época, como Britney Spears y Christina Aguilera, y de otras mujeres, en entrevistas. Además, cuestionó en duros términos a los seguidores de bandas como Slipknot.

