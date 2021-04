Khloé Kardashian y su familia buscan eliminar de redes sociales una foto de la socialité, donde se ve a la empresaria en bikini y sin retoques. Sin embargo, luchar contra Internet es más que complicado.

En la imagen en cuestión se aprecia a la mujer de 36 años posando al natural frente a una piscina. Desde KKW Brands, empresa de Kim Kardashian, indicaron que “la foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente”.

Pese a que muchos de sus seguidores han elogiado la foto y destacaron que apareciera sin retoques, el equipo de Khloé continúa batallando para que erradicarla, según Daily Mail.

Si bien la fundadora de la marca de ropa Good American no ha dicho que esta por este motivo, en redes sociales creen que la verdadera intención detrás es que no desean que sea vista una imagen que no pasó por todos los filtros que tienen sus publicaciones.

Desde el equipo de la integrante del clan Kardashian apuntaron que la imagen posee una “infracción de derechos de autor, debido a que la gráfica se publicó sin su permiso”.

