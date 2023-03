“Quédate con quien te presuma…”: Marcianeke sorprende a Ignacia Michelson con tierna polera con su rostro

Un nuevo comienzo vive por estos días Marcianeke, quien se ha mostrado más alegre y saludable desde que puso en marcha una serie de cambios en su vida personal.

Prueba de ello es la relación que ha cultivado el último tiempo con Ignacia Michelson, quien, a pesar de no ser su pareja en términos formales, lo ha acompañado y le ha servido como apoyo en aquel proceso.

A raíz de esto último y, para mostrar lo agradecido que está, es que el artista urbano publicó un tierno registro que sacó suspiros en la modelo e, inclusive, entre sus seguidores.

A través de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, el autor de Dímelo Má exhibió una polera en la que aparece estampada la figura de la ex chica reality. “Búscate a alguien que te presuma así. ¿Quién te va a presumir así? ¡Nadie!“, dijo en el registro.

Así, Marcianeke sorprendió a Michelson y la respuesta de esta última no tardó en llegar, pues compartió su historia en su cuenta y la complementó con un texto, que reafirmó lo dicho por el cantante. “Quédate con Marcianeke para que te presuma como a mí, el mejor”, expresó la cantante.

Inclusive, la también DJ tuvo tiempo para compartir un texto escrito por una seguidora con relación a la imagen. “Honestamente, si mi próximo amorcito no me presume como el Marcianeke presume a la diosa de Ignacia Michelson, no quiero nada“, relató, dando cuenta de la cálida recepción que tuvo la iniciativa del artista.

Revisa las imágenes a continuación: