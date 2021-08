Este martes se informó la muerte de Charlie Watts a sus 80 años, legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones.

Una información que fue confirmada por Bernard Doherty, publicista del músico, así como el propio grupo que publicó un comunicado al respecto. Una noticia que provocó que múltiples artistas se volcaran a redes sociales para homenajearlo y despedirlo.

Tal fue el caso de Elton John, quien mediante Twitter aseguró que es “un día muy triste. Charlie Watts fue el mejor baterista. El más elegante de los hombres y una compañía genial”.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.

@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL

— Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021