¿Pedro Pascal o Peter Balmaceda? Fotografía del actor cuando era joven causa furor en redes sociales

A poco más de un día para que presente una de las categorías en los Premios Oscar, el actor Pedro Pascal ha causado furor en las redes sociales una vez más, luego de que se viralizara una fotografía de él, tomada en años de su juventud.

En el registro, que es de su anuario escolar del año 1993, se observa a un joven de 18 años, de nombre Peter Balmaceda, apodo por el cual era llamado.

De esta forma, el chileno que ha alcanzado un reconocimiento mundial, gracias a sus roles protagónicos en distintas series, como son The Last of Us y The Mandalorian, sigue sumando admiración entre sus seguidores.

Recordemos que su nombre originalmente es José Pedro Balmaceda Pascal, sin embargo, decidió invertir sus apellidos en honor a su madre, quien terminó con su vida cuando él tenía 24 años.

Además, debido a su buen momento, en el que sigue acumulando éxitos, el pasado jueves se anunció que Pedro Pascal está dentro de la lista de presentadores de los Premios Oscar 2023, donde anunciará a los ganadores de una de las categorías del certamen.

Por otra parte, recordemos que el chileno ya fue presentador en uno de los programas más importantes de Estados Unidos, el Saturday Night Live, y, también, fue invitado al The Graham Norton Show, uno de los estelares más visto en la televisión de Inglaterra.