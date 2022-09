Preocupantes imágenes: Captan a Margot Robbie conmocionada tras visitar a Cara Delevingne

Margot Robbie fue vista en evidente estado de conmoción tras abandonar la casa de su amiga Cara Delevingne en West Hollywood, en el estado de Los Angeles.

El encuentro de la actriz con su colega de Suicide Squad (2016) se produjo luego de que la modelo fuera vista en una actitud errática en el aeropuerto.

De acuerdo a los registros de ese momento, la intérprete británica apareció descalza, agitada, hablando desorientada mientras recorría las instalaciones el 6 de septiembre.

cuando una mujer tan bonita y sofisticada hace algo así como Cara Delevingne pienso en que ha tenido una vida perfecta y pasará una temporada en desorden tal y como tenemos todos temporadas de alcohol, depresión, existencialismo etc. espero se recuperepic.twitter.com/y5H0y8eopn — EL Fredy´s (@PerseusRage) September 10, 2022

Lo anterior encendió las alertas de su círculo más cercano y de la prensa, donde se han levando preguntas en torno a su estado de salud, de acuerdo a Daily Mail.

Si bien ella abordó el avión, primero fue descendida y llevada lejos con sus maletas, y sólo con calcetines, moviendo su cuerpo de manera extraña.

Además, Delevigne se ha ausentado de los eventos en los que debía estar presente, como en el lanzamiento de su colección Cara Loves Karl y de los Emmy, el lunes, donde estaba agendado que acompañara al cast de Only Murders in the Building.

En tanto que el medio The Sun indicó que sus amigos informaron que “la situación se ha ido gestando desde hace unas semanas y la familia de Cara está involucrada”.

“Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que reciba la ayuda que puede necesitar”, precisaron.

Es en este contexto que la actriz australiana, quien desarrolló una pública amistad con Cara al participar del rodaje del Escuadrón Suicida, fue a visitarla y a la salida fue vista con rostro de preocupación. No entregó declaraciones.