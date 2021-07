La foto más reciente de Selena Gómez ha causado sensación entre sus seguidores. La cantante compartió una imagen en la que se la ve vistiendo un traje de baño que ha sido aplaudida en redes sociales.

La publicación en su cuenta de Instagram ya lleva más de 7 millones de “me gusta” y ha sido viralizada en diversas redes sociales. Pero ¿por qué?

En el texto adjunto a la imagen, la artista de 28 años expresó que la ropa que luce “celebra a las mujeres que aman su cuerpo de manera incondicional, dándose la elegancia que merecen. Espero que les guste tanto como a mí“.

Ante esto sus seguidores destacaron que Gómez aparezca con su cuerpo sin retoques y luzca de manera natural. La propia Selena ha sincerado que se sentía insegura con ella misma, por lo que buscaba ropa que ocultara las partes que no le gustaban.

Lo anterior, especialmente por la presión que ha dicho sentir desde muy joven delante de las cámaras y las expectativas del público sobre cómo debería verse una estrella pop.

Es por todo esto que sus seguidores han destacado la movida de Gómez y valoran positivamente su decisión de mostrarse tal cual, ya que, aseguran, inspira a otras mujeres a atreverse y a quererse.

“Recuerdo que me miraba desnuda en el espejo y pensaba '¿Por qué?' No me sentía bien conmigo misma, pero cuando veo mi cuerpo ahora solo veo vida.” — Selena Gomez. 💕 pic.twitter.com/JTHjh649dp

— Selena Gomez México (@selenagomezmex) July 5, 2021