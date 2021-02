(CNN/CHV Noticias) – Diferentes celebridades comenzaron a expresar su apoyo a Britney Spears luego de un nuevo documental sobre la artista que se estrenó el pasado viernes.

El documental es producido por The New York Times y se llama Framing Britney Spears, el cual sigue el ascenso de Spears a la fama y profundiza en su tutela ordenada por la corte.

Lee también: Zendaya es nominada a mejor actriz en los Critics Choice Awards: Revisa todas las categorías de cine

Spears está actualmente envuelta en una batalla legal con su padre, Jamie Spears, quien se ha desempeñado como tutor de sus finanzas durante más de una década. Spears alega a través de su abogado que ya no quiere que su padre se haga cargo de sus finanzas.

Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker y Bette Midler son solo algunos de los grandes nombres que mostraron su apoyo a Spears tras el debut de la película.

Lee también: Del 15 al 19 de febrero: Feria Paisaje Público busca llenar de arte las calles de la RM

Parker y Midler simplemente publicaron un tuit con #FreeBritney, un hashtag que ha ido viral en los últimos años, encabezada por un grupo de fans de la popstar que creen que debería salir de su tutela.

Durante la pre-Super Bowl del domingo, Cyrus le dedicó unas palabras a la cantante y dijo: “Nos encanta Britney”, mientras se presentaba en el escenario.

Lee también: La despedida de compañera de alpinista chileno extraviado: “Las posibilidades de volver a verte son cercanas a cero”

Hayley Williams, la vocalista de Paramore, también se refirió al tema y tuiteó: “Ningún artista de hoy tendría que soportar la tortura literal que los medios/la sociedad/misóginos absolutos le infligieron. La conversación sobre la conciencia de la salud mental, culturalmente, nunca podría estar donde está sin el terrible precio que ha pagado“.

the Framing Britney Spears doc holy fuck.

no artist today would have to endure the literal torture that media/society/utter misogynists inflicted upon her.

the mental health awareness conversation, culturally, could never be where it is without the awful price she has paid.

— hayley from Paramore 🥀 (@yelyahwilliams) February 6, 2021