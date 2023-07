“Si esto hubiese pasado afuera…”: Fran lanzó feroz amenaza contra Coni tras la mayor pelea que ha visto GH

Constanza y Francisca protagonizaron la pelea más fuerte en lo que va de Gran Hermano Chile, y todo a raíz de una diferencia que tuvo la ex bailarina con Trinidad, a quien consideraba su amiga y que acusó de deslealtad por alejarse cada vez más de la familia Lulo.

De hecho, esta discusión se ocasionó precisamente cuando Fran se metió en una conversación que ambas “amigas” estaban teniendo y luego, como si fuera poco, apuntó a Capelli por haber consumido alcohol en la reciente fiesta que habían celebrado.

Coni no dudó en defenderse y lanzó una serie de duras palabras contra su compañera, tachándola de “payasa” y “descerebrada”.

Los ánimos al interior de la casa-estudio quedaron trastocados por esta situación, marcándose aún más la división entre los grupos ya definidos.

¿Qué dijo Fran de Coni?

En ese sentido, Fran se tomó la libertad de continuar hablando sobre esta pelea, pese a que incluso se disculpó con Coni.

Fue así como antes de ir a dormir, acusó que “si esta hue… hubiera pasado afuera, yo le sacaba la conch…, me importa un pi…”.

“Si a mi me faltan el respeto, yo voy a responder exactamente igual. Pero estamos en una hue… donde no se puede y yo cumplo las reglas, pero ella partió. Me cae como el pi…“, continuó.

“La miro y veo sus ojos, y siempre lo dije cuando la he nominado, que no confío en ella“, cerró.

Todo esto ante la mirada cómplice de sus más cercanos: Maite, Viviana, Rubén, Fernando (Bambino), Alessia, Lucas y Hans.