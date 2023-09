“No va conmigo”: Fran Maira se quejó de apodo que le pusieron en redes los fans de Gran Hermano

En la casa de Gran Hermano Chile se vivieron momentos de alta tensión durante el último fin de semana. Y no solamente por la gala de eliminación, sino por las importantes discusiones que se generaron previamente.

Sin olvidar, por supuesto, que dicha noche del domingo finalmente dio a conocer que fue Francisca Maira la participante más votada por el público con la finalidad de que abandonara la casa-estudio.

Y fue justamente luego de su salida que la participante se dio cuenta del apodo que los fans del reality utilizaban como dinámica para referirse a ella y hasta cierto punto de alguna forma restarle importancia, según lo que comentaban en redes.

¿Qué dijo Fran Maira?

Y en cuanto se enteró de que la llamaban “Fernanda”, Fran inmediatamente manifestó su malestar: “Fernanda, no lo entendí. Por último me hubiesen puesto otro nombre: Florencia, un Petunia… Pero Fernanda no va conmigo”, comentó a Publimetro.

“Hagan famosa a Fernanda. No los voy a leer, ni siquiera he cachado. No he leído nada, no me interesa”, agregó despreocupada por las supuestas intenciones negativas hacia ella tras este apodo.

“Pero está bien, hablen de Fernanda, porque yo me llamo Fran Maira, entonces si no hablan de Fran Maira, no soy yo”, cerró la ahora exchica reality.

