¿Infiltrada? Fran se desahogó con el Team Lulo tras “encerrona” por supuesta deslealtad

No soy de aquí, no soy de allá. Francisca Maira ya está cada vez más alejada de quienes eran considerados como sus amigos dentro de Gran Hermano Chile y la reciente placa de nominación llegó a trizar aún más su relación con Skarleth y Alessia.

Es más, ambas jugadoras decidieron encarar a la influencer y aclarar sus dudas en torno al acercamiento que ésta ha tenido con Constanza, Pincoya y Raimundo.

“Les salió como el hoyo la estrategia”, fue al frase que desató las especulaciones en las dos participantes, y que según Fran, sólo se refería a la masiva aparición de su grupo como nominados. De hecho, aclaró que quien quiere que se vaya de la casa, es Lucas.

Cuando ya todo parecía solucionado entre estas amigas, hubo un episodio que las remeció aún más. Y es que mientras conversaban, escucharon gritos desde afuera y que no pudieron comprender del todo.

¿Qué contó Fran al Team Lulo de Gran Hermano?

Maira contó que, según Alessia, estaban gritando: “Fran, traidora”. Pero más adelante se enteraría que, de acuerdo con lo que le explicó Pincoya, en realidad decían “Fran, eres muy chora”.

Ocurrido este hecho, Fran no dudó en entrar a la casa y desahogarse con Raimundo, Constanza y Jennifer, dejando ver su frustración por las dudas y desconfianza que tienen sus amigas hacia ella.

“Todos creen que yo me los estoy cag… Yo he sido súper neutral, porque no me tengo por qué meter en las peleas que no me corresponden (…) Ahora me están diciendo que nadie de la pieza me votó, y obvio que fuiste tú (Coni) y la Pincoya”, explicó. Pero sus tres compañeros le advirtieron que “te están mintiendo”.

“Me han hecho sentir que desde que vino Fernando (Bambino), que todos creen que yo estoy siendTeo desleal y que quizás estoy jugando una estrategia para cag…, cuando lo único que he hecho ha sido priorizar a la Skarleth y la Alessia”, continuó.

Finalmente, Fran fue alentada para que se atreviera a aclarar todos estos rumores con sus compañeros en la denominada “pieza del after”. ¿Qué habrá pasado?

