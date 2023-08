“Mi cuerpo dijo «basta»”: Fran García-Huidobro explicó el delicado motivo que la ausentó de Gran Hermano

Una importante ausencia sorprendió al público de Gran Hermano Chile durante la noche del miércoles, justo cuando se dio a conocer la nueva placa de nominación de esta semana.

Se trató de Francisca García-Huidobro, una de las panelistas más reconocidas del programa por su aguda lectura del juego y por poner en jaque a algunos jugadores por sus polémicas en el reality.

La propia actriz acudió a su Instagram para aclarar qué le había pasado, asegurando que todo se trataba de un resfrío que la mantenía complicada de salud.

¿Qué pasó con Fran García-Huidobro?

“Era cosa de tiempo. Finalmente, no me dio. Llevo casi tres semanas pateando este resfrío, yendo a trabajar, y hoy mi cuerpo dijo ‘basta’“, reveló la comunicadora a través de las historias.

“Mi cabeza está perfecta, o sea, podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede. Así que tomamos la decisión, yo y la producción de Gran Hermano, de dejarme en mi casa en cama hasta que me recupere 100% de este resfrío“, agregó.

La denominada Dama de Hierro aclaró además que ya se tomaron las precauciones para evitar contagios, como un test de antígenos. Pero muy a su pesar, tendrá que continuar en casa hasta su total recuperación.

“Estoy súper agradecida de mis compañeros de trabajo, de entender que de verdad no puedo. Y a mí me encanta mi pega, me da mucha lata no ir hoy“, continuó Fran.

“Pero mi experiencia yendo a trabajar enferma es la peor, así que no puedo (…) pero volveré“, cerró en su mensaje.

