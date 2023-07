“Habló de mi hijo y no me gustó”: Fran García-Huidobro reveló que Benja Lagos le pidió disculpas por teléfono

La polémica quedó zanjada, o al menos así lo indicó Fran García-Huidobro a través de sus historias en Instagram, aclarando que pudo conversar con Benjamín Lagos y limar asperezas.

Un hecho que se remonta días atrás, cuando el primer eliminado de Gran Hermano Chile lanzó una crítica en contra de la comunicadora, refiriéndose además a su hijo.

“Él tiene la misma edad que yo y a mí no me gustaría que mi mamá estuviera haciendo concha a todos mis pares (sic). No sería una persona 100% feliz”, fue lo que dijo el joven influencer.

Por lo mismo, la panelista de Chilevisión quiso aclarar lo que había ocurrido, ya que posterior a este mensaje y mediante Que te lo digo, le hizo un llamado a “que me supere”, añadiendo que “mi hijo no tiene ni su edad ni se encerró en un reality”.

Poniendo un alto al cruce de palabras, la actriz compartió un video en el que calmó los ánimos y explicó que pudo conversar largamente con Lagos.

“Que hable de mis parejas me da lo mismo, pero habló de Joaquín (su hijo) y ahí no me gustó, porque pensó que tenía 21 años y en realidad tiene 17″, explicó Fran.

Más allá de eso, indicó que este diálogo fue muy agradable y que además “él me ofreció disculpas, y yo se las acepté”.

“Lo que pasó en el reality, quedó en el reality. Yo no tengo nada personal en contra de él y entiendo que él tampoco en contra mía, pero a veces uno se pica no más“, señaló.

Finalmente, sentenció toda la controversia afirmando que “mi tema de Benjamín y su mánager están completamente resueltos“.

Mira el video acá: