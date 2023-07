La verdad tras la polémica por chocolate que pidió Viviana para Coni: “Lo lamento, querida gente”

La noche de este miércoles, Francisca García-Huidobro se refirió a una polémica que surgió en redes sociales luego de una petición que hizo Viviana Acevedo a Gran Hermano.

“La otra vez le pedí (a Gran Hermano) un chocolate para la Coni y no me lo dio“, afirmó la jugadora, según se pudo apreciar en la transmisión de Pluto TV.

De inmediato, la negativa hacia la participante hizo eco en plataformas digitales, donde los usuarios lanzaron diversas especulaciones en torno al momento, especialmente luego que Lucas le entregó flores y chocolates a Fran cuando ella pasaba por un mal momento.

En ese sentido, la cena entre Fernando “Bambino” Altamirano y Alessia Traverso también acrecentó la controversia, pues el anfitrión de la casa accedió a prestar unas instalaciones para que ambos vivieran una romántica comida tras cumplir un desafío.

La verdad tras el chocolate de Vivi

Sin embargo, la denominada dama de hierro de la farándula despejó las dudas y abordó aquel momento, asegurando que se trató de un mal entendido y que no hubo mala intención al respecto.

“No sé si la historia es tan interesante como la gente la piensa. Por eso quiero contarla, para que quede claro, para que la gente no piense que encubrimos una historia que no queríamos mostrar”, comenzó diciendo.

“Resulta que Vivi fue a pedir un chocolate para Coni, porque Coni no había almorzado y se había tomado sus remedios que toma diariamente”, añadió.

Sin embargo, explicó que “en ese momento iban a almorzar, entonces Gran Hermano decidió que mejor almorzara, en vez de darle un chocolate“. “Lo lamento querida gente, esa fue la historia”, sentenció.