En toda una polémica se han transformado las palabras de Naya Fácil durante una transmisión en su cuenta de Instagram, donde apuntó a la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, tras ser consultada sobre la apreciación que tiene de ella luego de compartir en un evento meses atrás.

“La conocí en persona… no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible, me cae pésimo. A mí me da lo mismo que me saluden o no, vi cómo era la Cecilia Bolocco con la demás gente. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria“, señaló.

En la misma línea, la joven agregó que la ex animadora de televisión “es una vieja de mierda”.

Naya Fácil se lanzó en picada contra Cecilia Bolocco pic.twitter.com/bMfLOiCal0 — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) December 15, 2021

Posteriormente, Bolocco respondió a las comentadas declaraciones, admitiendo que no conoce a Naya Fácil y le bajó el perfil a la polémica. “¿Dijo que yo era rasca? Me tiene sin cuidado, esa es la verdad. Así que no te preocupes”, le dejó en claro a una seguidora durante un live.

Lee también: Rostros y programas de Chilevisión se quedaron con las categorías más importantes de Premios Estrellas 2021

“No importa. La gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar“, añadió la diseñadora.

Cecilia Bolocco respondió a los polémicos dichos de Naya Fácil pic.twitter.com/qldKkK4LAH — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) December 17, 2021

Fran García-Huidobro criticó a Naya Fácil

La animadora de TV Francisca García-Huidobro abordó la polémica en su programa de Instagram Cómplices, donde salió en defensa de la ex Miss Universo.

“A veces uno entra a un canal de televisión y no puedes saludar a todo el mundo, porque no te da. Te están tironeando de allá para acá. Yo me imagino que Naya saluda hasta a la persona que se le acerca cuando va al banco, a la farmacia, al supermercado”, señaló.

Lee también: Mon Laferte y Javiera Mena destacan entre los mejores discos en español de 2021, según la revista Rolling Stone

Asimismo, indicó que si bien no conoce personalmente a Naya Fácil, le “encanta su personaje” y la encuentra “muy divertida”. Sin embargo, recalcó que “sí conozco a la Cecilia y lo último que diría de ella es que es mal educada. Animé con ella hace dos semanas un evento multitudinario y se sacó fotos con cada persona que se le acercó”.

“Me parece que tratarla de ordinaria, mal educada es como que te pasaste cuatro regiones. Puedes quejarte que no te saludara, pero ¿rasca, ordinaria, vieja? Naya, te quiero contar algo que no sabes, la edad nos llega a todos, y no hay forma de escapar de ella”, apuntó la ex conductora de Primer Plano.