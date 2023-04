“Es que te tiene mala”: Fran García-Huidobro recordó el desaire que le hizo una histórica figura de la TV

Francisca García-Huidobro estuvo presente en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde dio a conocer un curioso momento que vivió con una histórica figura televisiva.

La revelación ocurrió cuando Jean Philippe Cretton, animador del programa, invitó a avanzar al punto de encuentro a quienes “hayan sobrevalorado su fama o reconocimiento público en alguna ocasión”.

Ante esto, la comunicadora se puso de pie e indicó que “no sé si la palabra es sobrevalorar. Yo siempre he creído en presentarse, o sea, llego a un lugar y digo ‘hola, Francisca’ y la mayoría de la gente dice ‘obvio, ya sé quién eres'”.

Durante un reciente visita a un canal de televisión, García-Huidobro se encontró cara a cara con la animadora de televisión, Margot Kahl. Sin embargo, al momento de intentar saludarla, ella la habría ignorado por completo.

“Le digo ‘hola Margot, ¿cómo estai’?’ (…) Y pasó de largo y confirmo mi decisión de que hay que presentarse y no asumir que todo el mundo sabe quién es uno“, señaló.

Esta situación la comentó con un productor de televisión, quien le habría indicado el posible origen de este desaire. “No es que no te conociera, es que te tiene mala”, le habría señalado su amigo.

La supuesta molestia de Kahl estaría relacionada con el antiguo rol de Francisca como conductora de Primer Plano, extinto programa de farándula de CHV. “No sé si no me vio, puede ser porque soy bastante pequeña, pero según varias personas que conversé sí me vio y básicamente no me quiso saludar“, agregó.