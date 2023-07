“Por flojo, machista y por Bigote”: Fran García-Huidobro se retiró del estudio tras emplazar duramente a Bambino

La noche de este lunes, Fernando Altamirano, también conocido como Bambino, visitó el estudio de Gran Hermano Chile tras convertirse en el quinto eliminado de la casa más famosa del mundo.

Junto con revelar algunas infidencias de su estadía en el encierro, como los pormenores de su romance con Alessia Traverso, el ex jugador también enfrentó las preguntas del panel y recibió un duro emplazamiento por parte de Francisca García-Huidobro.

Esto, a raíz de sus polémicos comentarios sobre Bigote, la mascota de la casa: “¿Y si lo tiramos a la parrilla?” y “Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto?”, fueron algunas de las crueles bromas que causaron la indignación de la comunicadora y que la llevaron a protagonizar un tenso cara a cara con Altamirano.

“No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando”, comenzó advirtiendo, antes de explicar los que, a su juicio, fueron los motivos por los que el público decidió eliminarlo. “Por flojo, por machista pero, por páliza, por las cosas que dijo sobre Bigote”, aseguró en el programa.

“No quiero interactuar con él porque no tengo nada que ver, ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así a los animales”, continuó diciendo Francisca, momentos antes de tomar una drástica decisión, en vivo y en directo.

“La verdad es que preferiría retirarme”, confesó. “Tengo 2 perros adoptados en mi casa, tengo 1 hijo y esas 3 personas son mi familia. Cualquier persona que se refiera a un animal de esa manera no es bienvenido en mi casa. (…) Si me permiten retirarme del estudio, se los agradecería enormemente porque me incomoda“, dijo, cumpliendo tal advertencia.