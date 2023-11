Fran García-Huidobro le tiró la caballería encima a Pincoya: “No mire con esa cara que yo tengo más merequetengue”

Los panelistas de Gran Hermano visitaron la casa más famosa del mundo, donde pudieron presentarse ante todos los participantes. Pero la visita no estuvo exenta de polémicas, ya que el encuentro entre Francisca García-Huidobro y Pincoya estuvo bastante tenso, donde la animadora no dudó en marcar su autoridad con la oriunda de Chiloé: “No me mire con esa cara que yo tengo más merequetengue”, expresó. Minutos después, García-Huidobro lanzó una ácida broma, luego de que Jennifer mencionara nunca haberse imaginado conocerla en persona. “Si éramos compañeras de colegio”, comentó con cara de pocos amigos.