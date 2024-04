“No me soltaba la mano”: El dramático relato de Fran García-Huidobro al ayudar a pasajero en avión

Fran García-Huidobro tenía todo listo para emprender rumbo a República Dominicana, pero sus paradisíacas vacaciones se vieron interrumpidas por un imprevisto en el vuelo que los obligó a quedarse en Chile.

La emergencia no fue menor: Uno de los pasajeros tuvo un problema médico y la animadora, que tiene conocimientos básicos de enfermería, no dudó en ponerse al servicio.

“Se empezó a sentir mal, muy mal en pleno vuelo. Traté de ayudar de inmediato”, comenzó diciendo a LUN.

Asimismo, relató que “me acerqué y la tripulación del avión no tenía la más mínima idea de lo que había que hacer. Mientras me decían que me volviera a sentar, que me iban a denunciar por, básicamente involucrarme y ayudar”.

Fran García-Huidobro ayudó a pasajero descompensado

A pesar de que su destino era ir al Caribe para trabajar como embajadora de una exclusiva cadena de resort, la “Dama de Hierro” tuvo que echar mano a lo que aprendió hace años, aunque le valió un enfrentamiento con la tripulación.

“La tripulación me pedía mis datos para denunciarme. Yo les decía que lo hicieran, pero que no me movía de ahí. Mientras la tripulación estaba pendiente de mí, el señor no me soltaba la mano nunca”, explicó.

Fran García-Huidobro reveló que sus conocimientos médicos básicos los aprendió hace 23 años cuando fue voluntaria del Hogar de Cristo durante una época de cesantía.

“Me enseñaron cosas básicas. Sé poner todo tipo de sonda, inyecciones, vacunas, sacar sangre, tomar la presión, hacer un RCP. También aprendí la maniobra de Heimlich”, expuso.

