Fran García-Huidobro furiosa tras incidente automovilístico en estacionamiento

Fran García-Huidobro acudió a su Instagram para denunciar un ingrato momento que vivió en un estacionamiento, luego de darse cuenta que su auto había sido chocado por un desconocido y que no se habían hecho cargo de lo ocurrido.

De acuerdo con lo expuesto por la ex panelista de Gran Hermano Chile, todo sucedió cuando fue a buscar su vehículo que había dejado estacionado en un “lugar seguro”.

“Volver y encontrar que, me imagino, intentando salir, rallaste mi auto con pintura y me volaste el espejo lateral“, reveló.

“No podías dejar una tarjeta o un contacto para resolverlo con los seguros?? Eres muy flaite, pero muy flaite“, sentenció en su publicación que más adelante se encargó de aclarar con un video.

En una segunda historia, la actriz indicó que lo ocurrido no fue un robo ni un choque protagonizado por ella. Sólo que “alguien debe haber salido (del estacionamiento) y no calculó, y me rayó el auto y dejó el espejo lateral colgando”.

“Por suerte me voy de vacaciones mañana y puedo dejarlo en el taller“, agregó.

“No me paso nada a mí, no es grave, simplemente alguien lo chocó y no dejó identificación ninguna“, sentenció sobre esta problemática que, desafortunadamente, es una práctica vial un tanto común.

Síguenos en