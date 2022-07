Fran García-Huidobro reconoce su gusto por Marcianeke: “Yo creo que la música urbana tiene algo que decir”

La actriz y animadora de televisión Francisca García-Huidobro estuvo invitada en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde fue consultada sobre la carrera musical de su hijo Joaquín, cuyo nombre artístico es NineTeen Elevnn.

Durante el programa se expuso un video en que la ex conductora de Primer Plano aparece disfrutando de un show en vivo del joven, fruto de su relación con el periodista Julio César Rodríguez. “Oye pero la cara de chochera increíble que tenías, el babero monumental”, afirmó Jean Philippe Cretton, animador del espacio de conversación.

“Fue la única vez que tocó en un bar y tuve que ir porque es menor de edad”, explicó García-Huidobro sobre el registro, además enfatizó con orgullo que Joaquín “escribe sus propias letras”.

Es en ese contexto que, en tono de broma, Cretton le dice “o sea estamos a un paso de que aparezca en la casa Marcianeke”, a lo cual Francisca contesta: “Fíjate que igual me he tenido que meter un poco en el mundo de la música urbana y a mí me gusta Marcianeke“.

De igual manera, García-Huidobro marcó una distancia respecto al contenido de las canciones del intérprete de Dímelo Ma’. “La apología a las drogas, que en su momento el reggaetón lo tuvo también. Yo creo que la música urbana tiene algo que decir“, indicó.

“En un mundo en el que estamos viviendo, es más importante el mensaje. Pero Joaquín también escribe canciones de amor y desamor (…) Me gusta lo que hace, encuentro que mi hijo es muy talentoso y no, no voy a ser jurado de él. Nunca, soy su mamá”, agregó.

Revisa el momento acá.